С 1 июня разрешена работа дошкольных учреждений без допуска родителей в помещение.

С 1 по 30 июня мы отрабатываем занятия, оплаченные вами в марте ТОЛЬКО детям (которые 1 сентября уходят в школу) по подготовке к школе+английский (30 минут), группы 4-х часового пребывания, а также английский язык для школьников 1-4 класс.

Отрабатываем по адресам: ул. Большая Китаевская, 6 и проспект Бажана, 16. Отрабатываем только в ИЮНЕ месяце.

Отработка оплаченных мартовских занятий для детей 1-5 лет, отработка английского языка у дошкольников, ментальная арифметика, эйдетика, творчество переносится на сентябрь на пер. Керамический, 7а или проспект Бажана, 16.

На сентябрь месяц уже составлено расписание. Звоните, записывайтесь!

Сады полного дня работают для всех возрастов (2-7 лет) в стандартном режиме с учетом правил санитарного регламента для дошкольных учреждений.